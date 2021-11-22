В положение о Росрыболовстве внесут изменения

Правительство поддержало внесение в Положение о Росрыболовстве поправок, закрепляющих за ведомством полномочия согласовывать заявления на вывоз живых морепродуктов.

Напомним, что в конце прошлого года правительство предусмотрело переход от Росприроднадзора к Росрыболовству функции по выдаче заключений на вывоз живой рыбы, живых ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных.

Такие изменения были призваны снять административные барьеры, с которыми столкнулись поставщики живого краба и других морепродуктов.

Новый проект постановления, как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, направлен на обеспечение системности исполнения Росрыболовством полномочия по согласованию заявлений. На заседании 17 ноября правительство поддержало изменения.

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