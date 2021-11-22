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Инвестквоты и аукционы: контуры второго этапа предложены

Инвестквоты и аукционы: контуры второго этапа предложены

В законодательстве планируется предусмотреть новые виды квот — для проведения вторых раундов инвестиционных квот и крабовых аукционов, а также торгов по другим ценным объектам промысла.

Принципы доступа к ресурсу в рыбном хозяйстве должны были 23 ноября обсуждаться у президента Владимира Путина. Однако потом стало известно, что основные параметры нового витка изменений в отрасли уже предложены и получили одобрение главы государства.

Согласно инициативам, которые направило в Минсельхоз Росрыболовство, список видов квот вылова планирует дополнить. Так, наряду со ставшими уже привычными инвестиционными квотами могут появиться «квоты вылова водных биоресурсов на инвестиционные цели, 2 этап». Также предложено распределять общий допустимый улов на «квоты добычи крабов в инвестиционных целях, 2 этап» и «квоты вылова моллюсков в инвестиционных целях».

На торги, согласно пояснительной записке, планируется отправить все 100% разрешенных объемов по трубачам, гребешкам, серым и черным морским ежам, трепангам. В целом здесь предполагается принцип, аналогичный тому, что уже опробовали на крабе. Победители электронных аукционов должны будут в определенный срок построить в России новые объекты. Каким будет перечень промысловых видов в определенных районах добычи, какие объекты инвестиций нужно будет строить, установит правительство. Право на вылов планируется предоставлять на 15 лет, сообщает корреспондент Fishnews.

На торги с инвестиционными обязательства власти намерены выставить и оставшиеся 50% объемов определенных видов крабов в определенных районах промысла. Принцип «получаем квоту и строим» оставлен без изменений.

По объемам инвестиционных квот предложена следующая формулировка: «Величина части общего допустимого улова определенных видов водных биоресурсов в определенных районах добычи (вылова) водных биоресурсов, распределяемая применительно к квотам добычи (вылова) водных биоресурсов, предусмотренных пунктами 11, 11.1 части 1 статьи 30 настоящего федерального закона, (то есть инвестквотам - прим. ред.), не должна превышать 44% от разности величины общего допустимого улова и суммы объемов общих допустимых уловов таких водных биоресурсов в соответствующих районах добычи (вылова), распределяемых применительно к квотам, предусмотренным пунктами 3-7,9 части 1 статьи 30 настоящего федерального закона, в зависимости от видов водных биоресурсов в определенных районах добычи (вылова) водных биоресурсов, определяемых в перечне в соответствии с частью 7 настоящей статьи, из которых 4% определяются в отношении водных биологических ресурсов в районах добычи (вылова) в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне».

Для инвесторов первого этапа на Дальнем Востоке предполагается компенсация в 4% разрешенных для освоения объемов — это должно возместить таким пользователям потери от нового урезания ОДУ.

Направления для инвестирования предполагается оставить прежние — рыбопромысловый флот и береговые предприятия. На поддержку создания береговых объектов планируется выделить до половины инвестквот второго раунда.

Предусматривается, что по аукционным квотам с инвестиционными обязательствами и по инвестквотам в части флота изменения вступят в силу с 2023 г.

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НазадМетки: ОДУдальний востоккрабправительстворосрыболовство
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