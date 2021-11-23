Опыт краба распространят на другие морепродукты

При аукционах с инвестиционными обязательствами по ценным морепродуктам предложено использовать принцип, который уже опробован на крабе.

Росрыболовство направило в Минсельхоз предложения по законопроекту о втором этапе инвестиционных квот и новым аукционам с инвестобязательствами. Напомним, что на торги планируется выставить не только оставшиеся 50% объемов по крабам, но и 100% объемов по другим ценным морепродуктам — трубачам, гребешкам, серым и черным морским ежам, трепангам. Речь идет о так называемых «долях квот добычи моллюсков в инвестиционных целях».

Победители торгов также должны будут построить в России определенные объекты — их перечень, требования к ним установит правительство. При этом планируется определить предельный срок реализации проектов — не более пяти лет, сообщает корреспондент Fishnews.

Право на вылов предполагается предоставлять на 15 лет. При этом предложен следующий принцип: если аукцион проведен до 1 ноября, то ловить можно с 1 января следующего года. Если после 1 ноября, то с 1 января второго года, следующего за годом проведения торгов. Такой же принцип уже предусмотрен по квотам вылова крабов в инвестцелях. То есть осваивать квоты можно будет еще до ввода объектов инвестиций в эксплуатацию.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews