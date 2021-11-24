Якутии скорректировали перечень районов для лицензионной рыбалки

Изменился список районов Республики Саха (Якутия), где можно создавать участки для организации любительского рыболовства. Соответствующие поправки утвердило правительство РФ.

Напомним, федеральный закон «О любительском рыболовстве…» вступил в силу с 2020 г. Согласно документу, участки для организации любительской рыбалки остались в районах добычи в Байкальском, Дальневосточном, Северном, Восточно-Сибирском рыбохозяйственных бассейнах. Список таких районов определен распоряжением правительства от 24 октября 2019 г. № 2513, причем речь идет о ценных видах водных биоресурсов.

Распоряжением правительства от 20 ноября 2021 г. № 3276 в перечень внесены поправки. В новой редакции изложен подраздел «Республика Саха (Якутия)».

Как сообщает корреспондент Fishnews, изменения по участкам коснулись рек Оленек, Лена, Индигирка, Колыма, Алдан, Вилюй, Амга, Вилюйского водохранилища и пункта «Озера Якутии». Кроме того, из списка целиком убрали реку Хрома с четырьмя участками.

Также из перечня видов водных биоресурсов для лова на Индигирке и Колыме исключили сибирского осетра.

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