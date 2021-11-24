Новости
Деньги у женщины выманили под предлогом продажи деликатесной икры

Любительница икры стала жертвой мошенника

У жительницы Комсомольска-на Амуре похитили деньги под предлогом продажи лососевой и осетровой икры. В обмен на почти 40 тыс. рублей мошенник передал женщине банки с «продуктом неприродного происхождения».

Потерпевшая рассказала полицейским, что увидела на одном из сайтов объявление о продаже красной и черной икры. Женщина написала автору о своем желании приобрести биоресурсы. Продавец предложил встретиться в одном из районов города, где он продаст деликатес.

На встрече незнакомец продиктовал номер счета для перевода денег за товар. После того, как покупательница перечислила оплату, мужчина передал ей пакет, в котором находились 20 пластиковых банок, и ушел.

«Придя домой, комсомольчанка обнаружила, что вместо деликатеса в емкостях находится продукт неприродного происхождения. Женщина попыталась связаться по телефону с лжепродавцом, но абонент был недоступен. Ущерб составил около 39 тыс. рублей», — сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными при совершении сделок купли-продажи. «Не перечисляйте денежные средства на незнакомые счета, не имея гарантий, что вы получите приобретаемый товар или услугу», — предостерегают правоохранители.

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что уголовная ответственность предусмотрена не только за вылов, но и за хранение «краснокнижных» водных биоресурсов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: икраосетровыхуголовное дело
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

Все материалы

Интервью

Президент АО «Дальрыба» Юрий МОСКАЛЬЦОВ

Президент АО «Дальрыба»

Юрий МОСКАЛЬЦОВ

России нужно возрождать океанический флот

Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО. Фото пресс-службы ведомства

Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Регулированию путины не хватает оперативности

Генеральный директор компании «Тефида» Евгений ТКАЧЕНКО

Генеральный директор компании «Тефида»

Евгений ТКАЧЕНКО

Под глубоководного краба мы построим судно по собственному проекту

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

К следующей путине нужно ответить на ряд вопросов

Все интервью

Личное мнение

Менеджер по развитию бизнеса компании Alfa Laval Александр НЕГОИЦА

Менеджер по развитию бизнеса компании Alfa Laval

Александр НЕГОИЦА

Капсулированный жир — для рыбопереработки это не предел

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

К ситуации на Амуре надо подойти без эмоционального накала

Все материалы

Крупным планом

Супертраулер «Георгий Мещеряков» передан заказчику — компании «Океанрыбфлот» — и отправился на Камчатку. Фото предоставлено предприятием

Исторический день

Зеленые технологии от GEA: аммиачная система холодоснабжения для рыбоперерабатывающего комплекса «Русский минтай»

Рыбной отрасли облегчают переход на экологичный холод

Скороморозильное оборудование от «Колд Трейд» в модернизированном цеху Южно-Курильского рыбокомбината

«Колд Трейд»: Наш опыт говорит сам за себя

Многие небольшие рыбопромышленные предприятия являются поселкообразующими

Большой вопрос небольших предприятий

События

В Москве прошла 26-я международная выставка «Агропродмаш-2021». Фото пресс-службы АО «Экспоцентр»

«Агропродмаш-2021» собрал разработки из 32 стран

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий состоялись после двухлетнего перерыва. Фото пресс-службы ESG

Форум и выставка в Санкт-Петербурге: яркое возвращение

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.