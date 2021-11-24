Любительница икры стала жертвой мошенника

У жительницы Комсомольска-на Амуре похитили деньги под предлогом продажи лососевой и осетровой икры. В обмен на почти 40 тыс. рублей мошенник передал женщине банки с «продуктом неприродного происхождения».

Потерпевшая рассказала полицейским, что увидела на одном из сайтов объявление о продаже красной и черной икры. Женщина написала автору о своем желании приобрести биоресурсы. Продавец предложил встретиться в одном из районов города, где он продаст деликатес.

На встрече незнакомец продиктовал номер счета для перевода денег за товар. После того, как покупательница перечислила оплату, мужчина передал ей пакет, в котором находились 20 пластиковых банок, и ушел.

«Придя домой, комсомольчанка обнаружила, что вместо деликатеса в емкостях находится продукт неприродного происхождения. Женщина попыталась связаться по телефону с лжепродавцом, но абонент был недоступен. Ущерб составил около 39 тыс. рублей», — сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными при совершении сделок купли-продажи. «Не перечисляйте денежные средства на незнакомые счета, не имея гарантий, что вы получите приобретаемый товар или услугу», — предостерегают правоохранители.

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что уголовная ответственность предусмотрена не только за вылов, но и за хранение «краснокнижных» водных биоресурсов.

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