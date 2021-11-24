Северные подходы иваси радуют рыбаков

Российские суда на 21 ноября освоили 291 тыс. тонн сардины-иваси, скумбрии и сайры. Сардины добыто 229 тыс. тонн, сохраняются ее высокие уловы за счет подходов плотных скоплений с севера, отметили в Росрыболовстве.

Скумбрии поймали 61 тыс. тонн — на 23 тыс. тонн выше уровня прошлого года, сайры освоено 593 тонны, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

По данным ведомства, сейчас на промысле сардины и скумбрии работает 13 российских судов, на сайре — два. Лов иваси и скумбрии ведется в пределах исключительной экономической зоны РФ в Южно-Курильском проливе и южнее острова Шикотан. Отдельные суда перешли в ИЭЗ Японии на лов по квотам, выделяемым в рамках международных договоров.

На промысле сайры сохраняется нестабильная обстановка. Эту рыбу ищут и добывают на фронтальных зонах северного субарктического фронта за пределами российской ИЭЗ.

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