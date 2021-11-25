Росрыболовству пополнили список полномочий

Правительство внесло изменения в положения о Росрыболовстве — в полномочиях ведомства отразили функции по согласованию заявок на экспорт живой рыбы и морепродуктов.

Изменения в положение о Росрыболовстве внесены постановлением правительства от 20 ноября 2021 г. № 1990. Как сообщает корреспондент Fishnews, положение о федеральном агентстве дополнили новым подпунктом: среди полномочий ведомства закреплено «согласование заявлений о выдаче лицензий на экспорт... для группы товаров «живая рыба (кроме декоративной рыбы), ракообразные, в панцире или без панциря, живые, моллюски, в раковине или без раковины, живые, водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, яйца (цисты) артемий (Artemia salina), являющиеся объектами рыболовства».

Изменения направлены на обеспечение системности исполнения Росрыболовством полномочия по согласованию заявлений, отметили ранее в пресс-службе правительства.

Напомним, что для поставок живой рыбы и морепродуктов нужно получать заключение Минпромторга, а перед этим — заключение на вывоз. В конце 2020 г. правительство передало функции по выдаче заключений от Росприроднадзора Росрыболовству. Это было сделано, что исключить создавшиеся административные сложности для экспортеров.

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