Россия снизит нагрузку на озоновый слой

В 2022 г. в России будет разрешено использовать только два вида озоноразрушающих веществ — дифторхлорметан и фтордихлорэтан. Допустимые объемы их потребления снижены на 20%.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства. Допустимый объем потребления дифторхлорметана зафиксирован на уровне 218,6 метрической тонны, фтордихлорэтана — 72,3 тонны. Таким образом, общий объем использования веществ, которые негативно влияют на состояние озонового слоя, должен снизиться с нынешних 363 метрических тонн до 291 тонны.

К озоноразрушающим веществам (ОРВ) относятся химикаты на основе хлора и брома, которые используются в различных областях промышленности. Например, их применяют при производстве холодильников, кондиционеров, аэрозолей, огнетушителей, растворителей.

Так как ОРВ наносят урон защитному слою планеты, объемы их ввоза, производства и использования в стране регулируются государством. Главная цель — поэтапное сокращение потребления этих веществ вплоть до полного отказа к 2030 г.

Распоряжение подготовлено в рамках выполнения обязательств России по Венской конвенции об охране озонового слоя 1985 г. и Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, принятому в 1987 г.

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