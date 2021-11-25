Япония хочет нарастить экспорт желтохвоста

В Японии намерены увеличить поставки за рубеж желтохвостой лакедры, или желтохвоста. Он занимает важное место в структуре рыбного экспорта страны: в 2019 г. доля этого объекта по стоимости составила 9%.

Япония в основном экспортирует замороженное филе желтохвоста, а также в небольшом количестве замороженные спинки. Общий объем поставок на внешние рынки вырос с 1 тыс. тонн в 2008 г. до 8 тыс. тонн в 2019 г., приводит данные портал Seafood Source. При этом, по его информации, в последнее время около 1 тыс. тонн охлажденного желтохвоста ежегодно направлялось самолетами на рынок США.

В то же время, отмечает издание, из-за перепроизводства в 2011 и 2013 гг. экспортная цена на эту рыбу упала до 12,62 доллара за килограмм. Затем, с 2014 по 2019 гг., стоимость зафиксировалась на уровне около 15-17 долларов.

В 2012 г. было произведено 160 тыс. тонн желтохвоста и его цены на японском оптовом рынке упали ниже минимальной цены производителя (10,02 доллара). Правительство потребовало от рыболовных кооперативов сократить добычу как минимум на 10%. Благодаря ограничению вылова мальков желтохвоста до 27 млн особей аквафермеры были вынуждены сократить число выращиваемой рыбы. В 2014 г. это поколение достигло товарного размера и цены стабилизировались.

С тех пор объемы производства желтохвоста в Японии были зафиксированы на уровне чуть более 130 тыс. тонн. Из них 100 тыс. тонн приходится на Seriola quinqueradiata, 30 тыс. тонн — на Seriola dumerili и небольшое количество — на Seriola lalandi.

Однако в июле текущего года Агентство по рыболовству Японии объявило о реализации Cтратегии развития аквакультуры, сообщает корреспондент Fishnews. В частности, планируется довести производство желтохвоста до 240 тыс. тонн к 2030 г. Это на 70% больше, чем в 2018 г.

Для достижения грандиозной цели власти рассматривают возможность отмены установленных ранее ограничений для рыбаков и аквафермеров. Однако это может привести к еще большему падению цен на внутреннем рынке, а также потребует значительного расширения участков для аквакультуры, обращает внимание Seafood Source. Портал подчеркивает, что такие меры будут противоречить действующим правилам строго определенного размещения участков (удаление акваферм друг от друга позволяет сократить токсичное цветение водорослей, вызываемое органическими отходами). Пока в правительстве пока нет единства мнений по решению этого вопроса, констатирует издание.

Кроме того, для резкого наращивания объемов производства потребуется больше мальков. Пока они вылавливаются в природной среде, однако в будущем, возможно, придется выращивать молодь искусственным способом.

Еще одним узким местом плана является то, что он нацелен на увеличение экспорта желтохвоста на фоне старения и сокращения собственного населения Японии. В то же время за рубежом появляется все больше производителей этой рыбы: такие аквакультурные компании есть в Австралии, Нидерландах, США и Мексике. Причем эти производства либо являются стартапами, либо находятся на стадии роста, когда их работа финансируется инвесторами, а не с продаж. Таким образом, отмена ограничений в Японии и резкий рост производства может оказать давление на всех участников отрасли.

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