Правительство обсудит налоговые преференции для бизнеса на Курилах

Правительство на заседании 26 ноября рассмотрит проект изменений Налогового кодекса о льготах для резидентов на Курилах. Ранее власти пообещали для островного бизнеса «беспрецедентный набор льгот и стимулов».

Проект федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (в части регулирования деятельности резидентов, зарегистрированных на территории Курильских островов) готовится рассмотреть правительство.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина, предусматривается предоставление новым организациям, зарегистрированным на территории Курильских островов, налоговых льгот при соблюдении определeнных условий.

Напомним, что в сентябре на пленарном заседании ВЭФ президент Владимир Путин анонсировал «беспрецедентный набор льгот и стимулов» для бизнеса на Курилах.

Как было заявлено ранее, организации предполагается освободить от ряда налогов — на прибыль, земельного транспортного, на имущество. Также говорилось о планах предусмотреть пониженные тарифы страховых взносов и режим свободной таможенной зоны.

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