Во Внуково перехватили три центнера икры с Чукотки

В столичном аэропорту Внуково рыбоохрана и полицейские изъяли 300 кг красной икры без документов. Деликатес находился в грузе, прибывшем из Анадыря.

«На территории пассажирского терминала в грузе, прибывшим авиасообщением Анадырь — Москва выявлено и изъято 12 контейнеров с икрой лососевых видов рыб общим весом 300 кг. На рыбную продукцию отсутствовали сопроводительные документы об ее происхождении. Также лицо, перевозившее икру, не обнаружено», — рассказали Fishnews в пресс-службе Московско-Окского теруправления Росрыболовства.

Правоохранители проводят доследственную проверку в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

Напомним, что эксперты давно говорят о проблеме перевозок авиатранспортом икры нелегального происхождения. Предлагались различные варианты перекрыть такие потоки, но решение до сих пор не принято.

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