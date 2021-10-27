Небо для браконьерской икры остается открытым

Проблема воздушных каналов для провоза браконьерской икры по-прежнему актуальна — решение этого вопроса не должно перебрасываться из ведомства в ведомство, подчеркнули руководители рыбохозяйственных ассоциаций на конференции Fishnews.

Правоохранители не раз отмечали: один из действенных методов борьбы с браконьерством — перекрывать транспортировку нелегальной продукции и рынки ее продажи. Если говорить о лососевой икре, то надо обратить внимание в том числе на перевозку в авиабагаже — об этом уже заявляли и власти регионов, и объединения рыбной отрасли.

В октябре в рамках Дней Камчатки в Совете Федерации правительство края попросило сенаторов о поддержке в решении вопроса. Ежегодно в багаже граждан вывозится более 500 тонн икры — такие данные приводят краевые власти со ссылкой на результаты мониторинга, проводимого совместно с территориальным управлением Россельхознадзора. Для производства такого объема продукции требуется добыть более 15 тыс. тонн рыбы. Отсутствие ограничений в этой сфере открывает канал для перевозки в промышленных масштабах браконьерского товара. Причем невозможно установить, в каких условиях изготавливалась такая продукция и не несет ли она угрозы для потребителя.

Предлагались разные пути решения проблемы — через Общие правила воздушных перевозок, утвержденные приказом Минтранса, или через правила оформления ветеринарно-сопроводительных документов, определенные Минсельхозом. Но до сих пор вопрос не снят.

Недопустимо, чтобы он стал своеобразным мячиком, который ведомства перебрасывают от одного к другому, отметили руководители ассоциаций отрасли на конференции Fishnews Online.

«Задача у нас одна — решить эту проблему», — заявил председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Сейчас на государственном уровне заявлено: у потребителя должна быть возможность проследить происхождение продукции и весь ее путь до прилавка. Созданы специальные электронные системы, добросовестные предприятия несут затраты, чтобы обеспечить прозрачность. Получается, что те, кто действует в обход закона, оказываются в более выигрышном положении.

Не предлагается лишать граждан возможности перевозить икру, но должен быть обеспечен такой механизм контроля, который поставит заслон для деятельности преступных группировок.

О необходимости бороться с каналами доставки браконьерской икры заявили и другие ассоциации Дальнего Востока. Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко предложил вынести тему на совещание по борьбе с незаконным промыслом, которое планируется провести на площадке Совета Федерации 15 ноября.

Напомним, что в мае Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока направил обращение по проблеме перевозок браконьерской икры вице-премьеру Виктории Абрамченко.

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