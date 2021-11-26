Норильские воды оправляются от топливного удара

Власти Красноярского края подвели итоги мониторинга водоемов Норильского промышленного района, где в прошлом году произошел аварийный разлив топлива. В акваториях зафиксировано снижение концентраций нефтепродуктов и тяжелых металлов.

Мероприятия в Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе проводятся второй год в рамках утвержденной программы наблюдений. В 2021 г. специалисты краевых минэкологии и Центра мониторинга качества окружающей среды работали на территории Норильского промышленного района в летне-осенний период.

Эксперты отслеживали экологическую ситуацию и брали пробы поверхностных вод и донных отложений ручья Безымянный, рек Далдыкан, Пясина, Амбарная и озера Пясино. Образцы исследовались в стационарной лаборатории, рассказали Fishnews в пресс-службе министерства.

Взятие проб проводится в одних и тех же точках. Это делается для того, чтобы отследить динамику изменений экологической обстановки и уровня концентраций загрязняющих веществ, которые попали в водоемы после аварии на Норильской ТЭЦ-3 весной 2020 г.

«Результаты исследований показали, что в водоемах, расположенных по течению аварийного розлива, наблюдается снижение концентраций нефтепродуктов и тяжелых металлов, — отметила заместитель министра экологии и рационального природопользования региона Юлия Гуменюк. — Это результат серьезной работы, проводимой в том числе и предприятием, по восстановлению экосистемы территории. Мы продолжим наблюдения водных объектов Норило-Пясинской системы и будем предпринимать дополнительные меры по улучшению экологической обстановки на территории».

Результаты работы опубликованы на сайте краевого Центра мониторинга окружающей среды.

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