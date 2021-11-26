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Генеральный директор «Нерея» Андрей ЗАБУГА на торжественной церемонии награждения. Фото предоставлено компанией

«Нерей» признан лучшим экспортером на Дальнем Востоке

Вклад компании «Нерей» в продвижение российской дальневосточной рыбопродукции на зарубежные рынки отмечен всероссийской премией «Экспортер года» в ДФО.

Премия в области международной кооперации и экспорта существует с 1998 г. и в наши дни проходит при поддержке ВЭБ.РФ, Минэкономразвития, Минсельхоза и Минкомсвязи России. Звание «Экспортер года» присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в поставках за рубеж несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

При выборе победителей оценивается экспортная деятельность, международное продвижение и уровень экспортной активности номинанта. Отмечается, что на сегодняшний день премия является самой авторитетной и объективной оценкой экспертного сообщества. В этом году организаторам поступило рекордное количество заявок на участие — более 1800.

По итогам проведения регионального этапа в Дальневосточном федеральном округе премия «Экспортер года» в номинации «Трейдер года» (категория «Крупный бизнес») присуждена компании «Нерей».

Торжественная церемония награждения прошла в Улан-Удэ 19 ноября.

«Признание экспертного сообщества — большая честь и ответственность для компании с более чем 20-летней успешной историей поставок свежезамороженной рыбопродукции. Высокая оценка нашей деятельности подтверждает весомый вклад в продвижение дальневосточной рыбы. Такие награды вдохновляют на новые победы. Это общая заслуга сплоченной команды «Нерея», — заявил Fishnews генеральный директор компании Андрей Забуга.

Генеральный директор «Нерея» Андрей ЗАБУГА на торжественной церемонии награждения

На сегодняшний день «Нерей» является крупнейшим дистрибьютором дальневосточной рыбы в России, странах СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Фотографии предоставлены компанией «Нерей».

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