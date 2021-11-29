Россия и Фареры готовятся тестировать электронный обмен промысловыми данными

Российская Федерация и Фарерские острова договорились опробовать в будущем году электронный обмен данными о вылове — на виртуальных, а затем и на настоящих судах. С 2023 г. стороны планируют перейти на полноценный обмен.

Согласованный протокол по электронному обмену данными о вылове и деятельности промысловых судов утвердили 26 ноября в Торсхавне на очередной сессии Смешанной российско-фарерской комиссии по рыболовству. Подписи под документом поставили врио начальника Центра системы мониторинга рыболовства и связи Александр Михайлов и глава фарерского департамента министерства по рыболовству Андрас Кристансен.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС, стороны договорились о тестировании в первом полугодии 2022 г. электронного обмена данными о рыбопромысловой деятельности на виртуальных судах и до конца 2022 г. — на рыболовных судах РФ и Фарерских островов.

Для подготовки к тестированию будет создана двусторонняя техническая рабочая группа.

«Мы договорились, что каждая сторона приложит усилия для того, чтобы завершить весь цикл тестирования в течение 2022 года, и с 2023 года перейти на полноценный электронный обмен данными о вылове. Итоги тестирования будут подведены на следующей сессии Смешанной российско-фарерской Комиссии по рыболовству», — рассказал Александр Михайлов.

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