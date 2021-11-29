Владморрыбпорт досрочно сделал годовой план

Владивостокский морской рыбный порт к 25 ноября реализовал годовой план, перегрузив 302 тыс. тонн рыбопродукции. В компании отмечают, что достичь такого результата удалось благодаря повышению эффективности производства и слаженной работе коллектива.

Общий грузооборот рыбной продукции сейчас составляет 466 тыс. тонн, в том числе в контейнерах — 164 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе ОАО «Владморрыбпорт».

К концу этого года компания планирует воплотить в жизнь амбициозный проект по постройке рефрижераторного контейнерного терминала площадью около 8 тыс. кв. м для загрузки рыбопродукции с судов и хранения до 16 тыс. тонн в рефконтейнерах. Количество мест подключения на терминалах порта увеличится до 1,4 тыс. розеток.

Полным ходом идет строительство холодильно-складского комплекса. Новый холодильник предоставит рыбодобытчикам и торговым компаниям дополнительные площади для качественного хранения замороженных грузов, что особенно актуально в период путины. Это, в свою очередь, даст больше возможностей для поставок рыбы и морепродуктов как на внутренний рынок, так на экспорт, отметили в компании.

По ее информации, за 11 месяцев текущего года в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через Владморрыбпорт отправлено 104 тыс. тонн рыбопродукции в контейнерах.

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