Участники «икорной» ОПГ на Амуре понесли наказание

В Хабаровском крае суд вынес приговор по делу о незаконной торговле икрой осетровых. Двое участников преступной группы получили условные сроки, еще один — пять лет и три месяца колонии строгого режима.

Уголовное дело было возбуждено в отношении группы жителей края по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконный оборот производных особо ценных водных биоресурсов), один из подсудимых проходил по части 5 статьи 33, части 3 статьи 258.1 УК РФ (пособничество в незаконном обороте дериватов «краснокнижных»).

Приговором суда установлено, что в июле 2020 г. в селе Тахта Ульчского района член преступной группы приобрел у браконьеров более 300 кг соленой икры амурского осетра и калуги. Деликатес хранился в гаражном боксе одного из обвиняемых в Комсомольске-на-Амуре, рассказали Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры.

По информации ведомства, при попытке доставить часть икры в село Селихино для продажи соучастник преступления был остановлен сотрудниками ГИБДД. В результате как перевозимый, так и хранящийся продукт изъяли правоохранители в ходе обыска.

Свою вину фигуранты признали в полном объеме. Суд приговорил двух участников группы к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Пособник преступления с учетом уже имеющегося приговора за незаконный оборот наркотических средств осужден к пяти годам и трем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее еще один соучастник «икорной» ОПГ, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, получил два года шесть месяцев условно с испытательным сроком три года.

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