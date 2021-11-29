Россельхознадзор напомнил о регистрации для поставок в Китай

С начала 2022 г. Главное таможенное управление КНР будет вести списки зарегистрированных компаний — производителей пищевой продукции. Экспортеры продуктов водного промысла могут пройти регистрацию через Россельхознадзор, отметили в ведомстве.

Россельхознадзор и ГТУ Китая провели видеопереговоры с участием представителей Министерства коммерции КНР и посольства России в Пекине. Основной темой стал вступающий в силу с 1 января 2022 г. приказ Главного таможенного управления КНР № 248. Он регламентирует процедуру регистрации иностранных предприятий, в том числе российских, поставляющих пищевую продукцию в Китай.

ГТУ обещало в официальном порядке отправить разъяснения по всем возникшим у российской стороны вопросам и подтвердило намерение продолжать поддерживать тесные рабочие контакты с Россельхознадзором.

В ветеринарном ведомстве обратили внимание, что производители 18 товарных позиций, в том числе продуктов водного промысла, могут пройти регистрацию через Россельхознадзор. Полный список товарных позиций приводится в статье 7 приказа, сообщает корреспондент Fishnews.

Компаниям — изготовителям продукции, не вошедшей в этот перечень, необходимо самостоятельно подать заявление на регистрацию через единое окно международной торговли www.singlewindow.cn, получив доступ к специальному приложению для управления регистрацией иностранных предприятий по производству импортируемых пищевых продуктов.

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