Китай разъяснил новый порядок для ввоза пищевой продукции

Россельхознадзор опубликовал информацию от китайских коллег по регистрации иностранных предприятий — экспортеров пищевой продукции. Со следующего года вступает в силу новый приказ ГТУ КНР в этой сфере.

С 1 января 2022 г. вступит в силу приказ Главного таможенного управления (ГТУ) Китая № 248 «Положения КНР об управлении регистрацией иностранных предприятий по производству импортируемых пищевых продуктов».

В зависимости от вида производимой продукции регистрация будет осуществляться либо на основании заявок компетентного органа страны-импортера, либо на основании обращения компании или ее представителя в Китае, сообщили ранее в Россельхознадзоре.

Теперь в ведомстве рассказали о разъяснениях китайских коллег по этому вопросу. Приводится список товаров, поставщики которых должны до 31 октября 2021 г. представить в Россельхознадзор информацию, запрошенную Китаем. Рыбопродукции в этом списке нет, сообщает корреспондент Fishnews.



«Что касается организаций, производящих продукцию, не включенную в вышеуказанный перечень, но перечисленную в Регламенте № 248 (ст. 7), им будет необходимо после 1 ноября 2021 года самостоятельно подавать заявление на регистрацию через единое окно международной торговли www.singlewindow.cn», — рассказали в Россельхознадзоре. Продукты водного промысла как раз указаны в статье 7.

«В случае получения Россельхознадзором дополнительной информации о регистрации предприятий она будет оперативно размещена на официальном сайте», — добавили в российской федеральной службе.

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