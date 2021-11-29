Рыбоводов Подмосковья поддержали субсидиями

Аквакультурные предприятия Московской области с января по ноябрь получили субсидий более чем на 22 млн рублей, отметили в региональном минсельхозе. По его данным, поддержкой воспользовались девять товаропроизводителей.

Государственная поддержка рыбоводных организаций в Подмосковье осуществляется с 2013 г., сообщили Fishnews в пресс-службе областного министерства сельского хозяйства и продовольствия.

За это время в регионе производство товарной рыбы выросло на 134%, а количество предприятий, занимающихся прудовым рыбоводством, — на 92%, с 13 до 25, привел цифры глава министерства Сергей Воскресенский.

Он добавил, что поддержка помогает достичь целевого показателя по продукции товарной аквакультуры, на 2021 г. это 5,3 тыс. тонн.

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