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Проект соглашения о вредоносных рыболовных субсидиях обсудят на министерской конференции ВТО

Министры ВТО попробуют договориться о «рыбных» субсидиях

Проект соглашения о вредоносных рыболовных субсидиях передан участникам 12-й министерской конференции Всемирной торговой организации. Переговоры пройдут в Женеве с 30 ноября по 3 декабря.

Часть текста остается в квадратных скобках — это означает, что положения требуют особого внимания министров, пишет портал Seafood Source.

Представитель Колумбии в ВТО и глава переговорной группы по рыболовству Сантьяго Уиллс заявил, что нынешний проект отражает честную попытку найти баланс в позициях стран — членов Всемирной торговой организации. По его мнению, соглашение — наиболее вероятный способ достичь консенсуса и завершить переговоры, длящихся уже более 20 лет.

Сантьяго Уиллс отметил: на сегодняшний день различия в позициях и интересах по вредоносным рыболовным субсидиям тщательно изучены, а угрозы, которую этот вид поддержки представляет для океанов и продовольственной безопасности человечества, с каждым годом становятся все масштабнее.

Как сообщает корреспондент Fishnews, переговоры уже на год вышли за рамки дедлайна (согласно задаче 14.6 Целей в области устойчивого развития ООН, вредные субсидии для рыболовства должны были запретить к 2020 г.). Сантьяго Уиллс уверен, что соглашение будет заключено, поскольку представленный министрам текст гораздо «чище», чем многие ожидали.

Однако Seafood Source обращает внимание: в квадратных скобках остается положение, запрещающее любому члену ВТО предоставлять субсидии рыболовным судам, которые не ходят под национальным флагом страны. Между тем промысловые флоты нескольких крупных рыбодобывающих стран ходят под флагами развивающихся государств. Так, многие де-факто китайские суда ловят рыбу под флагом Ганы, приводит пример портал.

Также еще обсуждаются не только исключения для развивающихся стран с низким уровнем дохода и облавливающих подвергающиеся чрезмерной нагрузке популяции, но и само определение — какое государство может называться «развивающейся страной с низким уровнем дохода».

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