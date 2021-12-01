Дело о вымогательстве трепанга в Приморье рассмотрит суд

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела о вымогательстве. По версии правоохранителей, двое злоумышленников, один из которых депутат, требовали от сотрудника рыбоводного предприятия разрешить им вылов трепанга.

Дело возбудили в отношении двух жителей Хасанского района, один из которых является депутатом муниципального комитета Безверховского сельского поселения, рассказали Fishnews в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Приморскому краю. Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия).

По версии следствия, в период с апреля по июнь 2021 г. обвиняемые под угрозой применения насилия требовали от заместителя директора коммерческого предприятия предоставить им возможность вылова трепанга на рыбоводном участке для дальнейшего обращения ценного гидробионта в свою собственность. Общая стоимость трепанга, который собирались собрать фигуранты, составила не менее 3,8 млн. рублей, сообщили правоохранители.

«На одной из встреч обвиняемые избили потерпевшего руками и ногами, причинив ему боль», — отметили в пресс-службе.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews