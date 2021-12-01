Для рыбаков Ямала унифицируют правила господдержки

В Ямало-Ненецком автономном округе с 2022 г. начнет действовать единый порядок государственной поддержки для рыбодобывающих предприятий. Таким образом планируется упростить процедуру и сократить сроки получения помощи.

Меры господдержки обсудили на совещании с руководителями региональных сельхозпредприятий. Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЯНАО, в ближайшие годы объем государственной поддержки рыбодобытчиков округа будет стабильным.

Кроме того, участники совещания обсудили переход на электронный формат взаимодействия. Отмечено, что с помощью государственной информационной системы агропромышленные предприятия уже могут дистанционно подавать заявления на предоставление мер господдержки, заключать соглашения, направлять заявки на перечисление субсидий, а также предоставлять по ним отчетность.

Еще одной темой встречи стало расширение ассортимента рыбопродукции. Господдержку для переработчиков рыбного сырья предполагается увеличить.

Также планируется ввести в меню детских садов и школ местную рыбу и оленину. Таким образом собираются решить сразу два вопроса: дети будут питаться вкусной и экологически чистой пищей, а производители Ямала получат поддержку в виде обширного рынка сбыта. Эту идею одобрило абсолютное большинство опрошенных респондентов в ходе июльского социологического исследования.

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