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Правительство оценит обязательные веттребования в рыбной отрасли

Правительство оценит обязательные веттребования в рыбной отрасли

Фонд «Центр стратегических разработок» проводит анализ обязательных требований ветеринарно-санитарного контроля в рыбной отрасли. Сбор информации от рыбопромышленных предприятий организован на площадке ВАРПЭ.

Оценкой ветконтроля в рыбной отрасли занимается Центр стратегических разработок (ЦСР) в соответствии с поручением Минэкономразвития в рамках административной реформы. По информации ЦСР, ветеринарно-санитарный контроль включен в план оценки обязательных требований на 2022 г. В дальнейшем этот план будет рассматривать правкомиссия по «регуляторной гильотине», в результате чего неэффективные и избыточные требования могут быть отменены.

«Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) получила обращение Центра стратегических разработок с просьбой принять участие в проведение опроса. Мы уже обращали внимание правительства и госрегуляторов на необходимость гармонизации системы ветконтроля. Наша позиция услышана. Оценка обязательных требований — это способ позитивного апгрейда действующей системы ветеринарного контроля в рыбной отрасли. К этой работе нужно подойти очень ответственно, серьезно и скрупулезно», — рассказал Fishnews президент ВАРПЭ Герман Зверев.

По его словам, в ассоциации уже создан штаб по сбору информации от бизнеса, в рамках которого будет организовано взаимодействие с предприятиями и предоставлена помощь по заполнению анкет.

«Мы рассчитываем на особое внимание руководства предприятий к этому проекту. Это очень важная работа, от которой зависит каким будет ветеринарный контроль в рыбной отрасли в ближайшие годы, и результаты которой неминуемо ощутит на себе абсолютно каждая компания отрасли», — заявил Герман Зверев.

Правила оценки применения обязательных требований утверждены постановлением правительства, принятым в конце 2020 г. В ходе этой процедуры выполняется комплексный анализ системы обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, оценивается их эффективность и достижение целей их введения, а также выявляются избыточные обязательные требования.

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