За тунцовый экспорт придется платить

С будущего года вводится пошлина на вывоз за пределы Евразийского экономического союза свежего и охлажденного синего тунца, а также субпродуктов из него. Сейчас эти товары экспортируются беспошлинно.

Опубликовано постановление правительства России о новых ставках вывозных таможенных пошлин на ряд товаров, отправляемых за пределы таможенной территории ЕАЭС, сообщает корреспондент Fishnews.

Среди рыбной продукции изменения коснулись позиций, соответствующих кодам ТН ВЭД ЕАЭС 0302 35 190 0 (тунец синий, или обыкновенный (Thunnus thynnus) прочий), а также 0302 99 000 9 (субпродукты из тунца синего, или обыкновенного (Thunnus thynnus)). На эти товары будет установлена вывозная пошлина в 5%.

Изменения вступят в силу с 1 января 2022 г.

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