Закон об общинах КМНС хотят скорректировать

Госдума рассмотрит поправки в закон об общинах коренных малочисленных народов. В частности, изменения определяют порядок участия в общинах лиц, не относящихся к КМНС.

Законопроект «О внесении изменений в ФЗ «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» направило в Госдуму правительство.

Согласно пояснительной записке, в Российской Федерации существует более 1,5 тыс. общин малочисленных народов. Законопроект призван упорядочить вопросы создания и деятельности таких общин.

В частности определяется порядок участия в общинах лиц, не относящихся к малочисленным народам, но живущих в местах их традиционного проживания и ведущих традиционную хозяйственную деятельность этих народов. Предусмотрено, что количество таких граждан не может превышать одной трети от общего числа членов общины, сообщает корреспондент Fishnews.

Законопроект также вводит запрет двойного членства в общинах и обязательный учет их членов.

Это позволит обеспечить полноту и достоверность сведений о членстве гражданина в общине для целей учета лиц, относящихся КМНС, а также в «случаях, связанных с реализацией социальных и экономических прав этих народов», говорится в пояснительной записке.

Кроме того, поправки уточняют содержание устава общины и полномочия общего собрания (схода) членов общины.

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