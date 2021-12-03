Рыбакам установили объемы «неодуемых» на будущий год

Росрыболовство опубликовало рекомендованные объемы добычи водных биоресурсов, для которых не устанавливается общий допустимый улов, на 2022 г. Заявки можно подавать в теруправления ведомства до конца будущего года.

Соответствующее объявление опубликовано на сайте федерального агентства, сообщает корреспондент Fishnews. Для освоения «неодуемых» предприятиям не требуется иметь доли квот.

Определен возможный вылов для Дальневосточного, Азово-Черноморского, Волжско-Каспийского, Северного, Западного, Восточно- и Западно-Сибирских бассейнов. Отдельно прописаны объемы во внутренних водных объектах регионов.

Рекомендованные объемы смотрите в прикрепленных файлах.

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