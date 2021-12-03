Лосось подвел камчатских полицейских под статью

В деле о получении «лососевой взятки» высокопоставленными сотрудниками полиции Камчатки появится новый подсудимый. Дела двух других фигурантов уже на рассмотрении суда. Под следствием остаются еще трое, включая экс-начальника краевого УМВД.

В суд передано уголовное дело в отношении бывшего командира отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Елизовскому району, сообщили Fishnews в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в июле 2020 г. в Петропавловске-Камчатском фигурант вместе с еще четырьмя полицейскими выступил посредником в передаче взятки. 2 млн рублей получил начальник УМВД России по Камчатскому краю от предпринимателя за незаконный возврат задержанной рыбопродукции, перевозимой без ветеринарных документов, отметили в СК РФ.

В ходе расследования было арестовано имущество фигуранта на 1,7 млн рублей. Сейчас он обвиняется по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий лицом с использованием своего служебного положения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Уголовные дела по двум соучастникам, заключившим досудебные соглашения о сотрудничестве, направлены в суд в ноябре. Продолжается расследование в отношении взяткополучателя и еще двух соучастников.

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