Рыбоводам предложили участки на Урале

В Свердловской области объявлен аукцион на 10 участков под индустриальную и пастбищную аквакультуру. Заявки принимаются до 26 января.

Торги организует Нижнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки площадью от 0,33 га до 138 га расположены на озерах, Верхне-Тагильском и Глубочинском водохранилищах, реках Северная Тошемка, Ольховка и Калиновка. Административно РВУ находятся на территории городских округов Сысертского, Красноуфимского, Ивдельского, Полевского и Верхний Тагил, а также города Екатеринбург.

Стартовая цена лотов — от 0,3 тыс. до 110 тыс. рублей. Аукцион предполагается провести 3 февраля в Тюмени.

Победители смогут заключить договоры на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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