«Ледовый заплыв» на Ханке остановили спасатели

Сотрудники МЧС сняли с льдины на озере Ханка двух рыбаков и ребенка. Спасатели в очередной раз призывают людей не подвергать свою жизнь опасности, выходя на тонкий лед.

Сообщение в поисково-спасательное подразделение Ханкайского муниципального округа поступило вечером 5 декабря. По прибытию на место сотрудники МЧС установили, что двое мужчин и один ребенок оказались оторванными на льдине, которую уносило все дальше от берега.

«В 17:45 силами ГИМС рыбаки были сняты со льдины и доставлены на берег. Состояние удовлетворительное, в медицинской помощи спасенные не нуждаются», — рассказали Fishnews в пресс-службе краевого управления МЧС России.

Во избежание подобных случаев управление убедительно призывает не рисковать жизнью. «Не выходите на тонкий неокрепший лед! Следует помнить, что выезд на лед также категорически запрещен! Не подвергайте себя и своих близких смертельной опасности!» — предостерегают спасатели.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews