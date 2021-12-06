Регионам обновили регламент для конкурсов по рыболовным участкам

Минсельхоз утвердил новый административный регламент органов исполнительной власти субъектов РФ по предоставлению рыболовного участка. Документ регулирует проведение конкурсов на РЛУ для бизнеса, представителей коренных народов и общин.

Регламент утвержден приказом Министерства сельского хозяйства от 22 сентября 2021 г. № 641 и зарегистрирован в Минюсте 30 ноября. Документ вступит в силу 14 декабря, действующий регламент будет признан недействующим.

Предусмотрено, что на конкурс выставляются участки для промышленного рыболовства во внутренних водах (кроме морских); любительского рыболовства во внутренних водах, находящихся в региональной или муниципальной собственности; традиционного рыболовства КМНС во внутренних водах (кроме внутренних морских вод и терморя). Как сообщает корреспондент Fishnews, правила не распространяются на добычу анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб.

Заявителями на право заключения договора пользования участком для промысла или рыбалки могут быть юрлица и индивидуальные предприниматели. На участки для традиционного лова могут заявиться представители или общины КМНС.

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