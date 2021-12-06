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Перевозка рыбной продукции по Севморпути. Фото предоставлено ГК «Доброфлот»

Поморье предложило меры по рыбной загрузке Севморпути

По инициативе правительства Архангельской области в федеральные органы власти направлен пакет предложений для стимулирования перевозок рыбопродукции по Северному морскому пути.

Вопрос обсудили на полях XI Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Архангельской области.

«Все архангельские порты в настоящее время готовы принимать рыбу, выловленную в бассейнах Дальнего Востока и Арктики, для дальнейшей ее транспортировки на внутренний рынок страны», — заявила региональный министр АПК и торговли Ирины Бажанова. Она отметила, что в обратную сторону могут быть организованы поставки северного завоза, а также рыбной продукции и лесоматериалов на экспорт в страны Юго-Восточной Азии.

Правительство Архангельской области выступило с инициативой о включении в итоговый документ форума предложений по созданию более благоприятных условий для поставок рыбной продукции с Востока в центр России по Северному морскому пути.

Одно из предложений направлено в адрес Федеральной антимонопольной службы: ФАС призывают внести изменения в Правила применения тарифов на ледокольную проводку судов в акватории Северного морского пути — обнулить тарифы для флота, перевозящего рыбную продукцию.

Минсельхозу России предлагается подготовить изменения в постановление правительства РФ № 1104 от 15 сентября 2017 г. «О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции». По мнению властей региона, нужно предусмотреть специальные тарифы или повышающий коэффициент на компенсацию перевозки рыбной продукции по Севморпути, предназначенной для экспорта.

Минтранс РФ призывают предусмотреть единые тарифы на портовые сборы в портах Арктики для рыбопромыслового флота и судов, перевозящих рыбную продукцию по Северному морскому пути. Таким образом предполагается предоставить предприятиям-перевозчикам равноправные условия выбора.

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