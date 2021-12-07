Владморрыбпорт рассказал о технологиях ускорения обработки рыбных грузов

Тарирование и палетирование прямо на борту судна позволяет существенно ускорить выгрузку рыбы, рассказали во Владивостокском морском рыбном порте. Сделать обработку грузов более быстрой помогают и другие технологии.

В этом году Владморрыбпорт выходит на рекордные показатели по перевалке рыбопродукции — через его причалы должно пройти более полумиллиона тонн. В работе портовикам помогают хорошо зарекомендовавшие себя технологии.

«Это, например, использование внутритрюмных дорожек, они позволяют из подпалубных пространств подавать поддон на просвет трюма. Такая технология помогает повысить производительность труда и увеличить суточную норму выгрузки на 25%», — привел данные в интервью Fishnews коммерческий директор Владивостокского морского рыбного порта Владимир Бузанов.

При отгрузке в транспортные средства — автомобили, железнодорожный подвижной состав — на погрузчиках используются сталкиватели. «Благодаря этому исключается ручной труд в суженных пространствах: груз, единожды поставленный на поддон, сталкивается с него специальным приспособлением. Использование этого устройства также позволяет ускорить операции: машина грузоподъемностью 20-25 тонн наполняется за 30-40 минут. Понимание времени работы позволяет составить четкое расписание для движения транспортных средств в порту», — перечислил плюсы собеседник Fishnews.

Отметил Владимир Бузанов и внедряемую рыбаками практику тарирования и палетирования грузов прямо на борту судна. Такое оборудование имеется на судне «Царица», которое недавно обрабатывалось в порту. Палеты с продукцией, упакованные в термоусадочную пленку и перевязанные металлической или пластиковой лентой, подаются к выгрузке электропогрузчиком при помощи специального лифта. Береговые погрузчики имеют возможность забирать рыбу без привлечения подъемных кранов.

«Выгрузка рыбопродукции пакетным способом позволяет полностью механизировать процесс и значительно уменьшить продолжительность погрузо-разгрузочных работ. Выгрузка за смену — 2000 тонн/сутки», — обратил внимание коммерческий директор порта.

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