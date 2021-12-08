Эксперимент по упрощенному лицензированию расширяется

В России стартовал второй этап реформы лицензионно-разрешительной деятельности. Представители бизнеса смогут получать в упрощенном формате еще 41 вид лицензий.

Постановлением правительства РФ от 2 декабря 2021 года № 2176 расширен список участников эксперимента по упрощенной выдаче лицензий и разрешений. В перечень вошли еще 25 федеральных министерств и ведомств, а также региональные органы власти, ответственные за выдачу тех или иных разрешительных документов.

В числе новых участников — Минпромторг, Минтруд, Минсельхоз, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Росприроднадзор, Росморречфлот, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

Эксперимент по автоматизации процессов в сфере разрешительной деятельности стартовал в августе 2021 г. С тех пор предпринимателям для получения разрешений и лицензий, за которые ответственны участники эксперимента, достаточно подать электронное заявление на портале госуслуг без необходимости сканировать и прикладывать большое количество документов. Уполномоченный орган проверяет сведения и соответствие заявителя установленным требованиям с использованием ведомственных информационных систем. В результате бизнес получает лицензии без прохождения длительных процедур и предоставления дополнительных документов, отметили в пресс-службе правительства.

Для контроля деятельности лицензирующих органов разработана специальная информационная система. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать все этапы лицензирования — от подачи заявлений до прекращения действия лицензии.

Запуск второго этапа реформы лицензионно-разрешительной деятельности 2 декабря анонсировал вице-премьер Дмитрий Григоренко на совещании по снижению административной нагрузки на бизнес. По словам зампреда, дальнейшая цель — перевод до конца 2022 г. на портал госуслуг еще более 300 видов разрешений, а также сокращение количества предоставляемых документов.

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