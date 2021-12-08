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Застрявших на трассе женщин выручил патруль ДПС. Фото пресс-службы МВД по Республике Саха (Якутия)

Якутских рыбаков и их спасительниц выручили полицейские

В Республике Саха (Якутия) из-за заглохшей машины в трудную ситуацию попали двое рыболовов, на помощь выдвинулись три родственницы одного из них и тоже оказались в снежной ловушке. Всех спас патруль ДПС.

Поздно вечером в дежурную часть отдела полиции по Намскому району сообщили: в 15 км от села Графский берег возле реки Лены на занесенной снегом дороге застрял автомобиль. В салоне находились три жительницы Якутска, в том числе беременная женщина. Температура воздуха на тот момент опустилась до отметки - 45°C, рассказали Fishnews в пресс-службе якутского МВД.

Информацию передали инспекторам ДПС на маршруте патрулирования — лейтенанту Алексею Винокурову и младшему лейтенанту Валентину Баишеву, а также оперативному дежурному, лейтенанту Сарыалу Васильеву. Полицейские незамедлительно отправились на помощь. Обнаружив на дороге автомобиль, они вытащили его из снега.

Спасенные из снежной ловушки женщины — мать с двумя дочерями — рассказали, что везли запчасти мужу одной из сестер. Он выехал с другом на подледную рыбалку, где у них заглохла машина.

Стражи правопорядка довезли беременную женщину и ее мать до районного отдела полиции, после чего с третьей родственницей отправились на поиски мужчин. Их разыскали, помогли завести заглохший транспорт и сопроводили до наезженной дороги.

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Fishnews

  • Застрявших на трассе женщин выручил патруль ДПС. Фото пресс-службы МВД по Республике Саха (Якутия)
  • Полицейские вытащили автомобиль из снега. Фото пресс-службы МВД по Республике Саха (Якутия)
  • Стражи порядка разыскали рыбаков и помогли им завести машину. Фото пресс-службы МВД по Республике Саха (Якутия)
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