Предприятия получили квоты на Северном бассейне

Росрыболовство распределило по пользователям квоты вылова рыбы в районе регулирования смешанной российско-норвежской комиссии и квоты добычи крабов в Баренцевом море на следующий год.

Распределение квот в районе регулирования Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству на 2022 г. утверждено приказом Росрыболовства от 6 декабря 2021 г. № 762.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предприятия получили объемы добычи трески, пикши, синекорого палтуса, морского окуня, мойвы. Квоты по треске и пикше будут осваиваться в режиме промышленного и прибрежного рыболовства.

Этим же приказом для пользователей определены объемы в рамках квот добычи в морских водах крабов камчатского и стригуна опилио.

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