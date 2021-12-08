Калмыцкий сазан не доехал до Северной Осетии

В Республике Калмыкия пограничники, полицейские и сотрудники ФСБ изъяли более 4 тонн сазана без документов. Рыба предназначалась для поставки в Северную Осетию — Аланию.

В Лаганском районе правоохранители задержали 43-летнего жителя Краснодара — он закупал рыбу частиковых видов у сотрудников рыбодобывающих организаций для дальнейшего сбыта. В кузове принадлежащей фигуранту машины ЗИЛ обнаружили 1 123 экземпляра сазана общим весом свыше 4 тонн.

«Вся выявленная продукция не имела соответствующей маркировки, содержащей предусмотренную законодательством информацию о производителе, дате изготовления, условиях и сроках хранения. Также отсутствовали документы, подтверждающие законность ее происхождения и нахождения на данной территории. Рыночная стоимость обнаруженной продукции составляет около 400 тыс. рублей», — рассказали Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

Рыба и грузовик изъяты, проводится проверка.

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