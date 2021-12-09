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Теплая погода и непрочный лед не останавливают рыбаков. Фото пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю

Теплый декабрь в Приморье угрожает рыбакам-любителям

В Приморском крае стоят аномально высокие температуры для этого времени года. Было установившийся на водоемах лед начал разрушаться, выход на него теперь особо опасен.

«Теплая погода и непрочный лед не останавливают приморских рыбаков. Люди все равно ведут себя беспечно — жители края десятками, а затем и сотнями, продолжают выходить на лед», — сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

Краевое министерство ГОЧС предупреждает об опасности. Спасатели регулярно проводят рейды, объясняют отдыхающим правила поведения на льду, раздают памятки. Отмечено, что уже спасены три человека, есть и погибший.

Усиленную профилактическую работу ведет и региональное управление МЧС России — с начала декабря в Приморье стартовал месячник безопасности на водных объектах. 8 декабря рейд провели на острове Русский. Рыбакам напомнили об опасности нахождения на тонком льду и вручили информационные памятки с телефонами экстренных служб.

Спасатели провели профилактический рейд на острове Русский. Фото пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю

«Толщина льда на данный момент в бухтах на острове Русский достигает не более 10 см. При данной толщине находиться на льду опасно. Добавим, что нынешние погодные условия не способствуют нарастанию должной толщины льда. Днём столбик термометра поднимается выше нуля», — обратил внимание государственный инспектор по маломерным судам Станислав Власов.

Специалисты ГОЧС напоминают действия в случае, если человек провалился под лед.

Оказавшись в воде, нужно повернуться спиной к кромке, широко раскинуть руки, увеличивая площадь давления на лед, и попытаться «наехать» на кромку, отталкиваясь от воды движениями ног.

Как только выберетесь на прочный лед, переворачивайтесь на живот и ползите подальше от полыньи.

Те, кто увидел утопающего с берега, могут воспользоваться любыми подручными средствами — веткой, бревном или даже шарфом. Подползите к промоине и бросьте попавшему в беду любую вещь, за которую он может зацепиться. А потом, также ползком, постарайтесь вытянуть его на лед.

После спасения отогрейте пострадавшего горячим чаем или небольшим количеством спиртного. Телефон спасателей — 101.

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Fishnews

  • Теплая погода и непрочный лед не останавливают рыбаков. Фото пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю
  • Спасатели провели профилактический рейд на острове Русский. Фото пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю
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