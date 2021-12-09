Приказ о распределении ОДУ на Дальнем Востоке — корректная версия

Росрыболовство распределило по видам квот общий допустимый улов в Дальневосточном бассейне на 2022 г. В одной из баз приказ был дан в усеченном виде. Публикуем корректную версию.

Общий допустимый улов на Дальневосточном бассейне на 2022 г. распределен по направлениям использования приказом Росрыболовства от 3 декабря 2021 г. № 752, сообщает корреспондент Fishnews.

Определены квоты для традиционного рыболовства КМНС, научных исследований, организации любительской рыбалки, промышленного лова (в том числе для инвестиционных квот, квот добычи крабов инвестиционных целях).

Корректную версию приказа смотрите в прикрепленном файле.

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