Экспортеров призвали задуматься над покупательскими трендами в КНР

Закрытие китайского рынка для рыбы из РФ — результат не протекционизма, а заботы о безопасности, уверен гендиректор консалтинговой компании Eurasia Development Ltd Андрей Прохорович. Он отметил, что эта мера не направлена конкретно против России.

О ситуации с рыбными поставками в КНР и об изменениях потребительских привычек китайских покупателей Андрей Прохорович рассказал на стратегической сессии «Российский агроэкспорт 2021-2022: тренды, вызовы и новые возможности». Мероприятие было организовано центром «Агроэкспорт» Минсельхоза.

«Сокращение ввоза в Китай рыбы и морепродуктов многие представители отрасли расценивали как заградительные ограничения именно в отношении России. Это не так. Ограничения по этой продукции вводились для всех мировых игроков. И в итоге, несмотря на общее сокращение поставок, Россия нарастила свою долю в рыбном импорте КНР», — отметил гендиректор консалтинговой компании.

Он привел цифры: за 11 дней китайской «черной пятницы» с распродажами компания Alibaba продала товаров на 84,5 млрд долларов, компания JD — на 54 млрд долларов.

«Растут стриминговые инструменты продвижения (у нас это называется «Тик-ток»). За 11 ноября эта площадка набрала более 39 млрд просмотров и в этот день 577 стримеров продали товаров больше чем на 1,5 млн долларов каждый. Лидер за один день выручил от продаж 1,7 млрд долларов», — рассказал Андрей Прохорович.

В числе других покупательских трендов он назвал снижение доли импульсивных покупок, сообщает корреспондент Fishnews.

«Раньше китайцы очень много покупали сразу, не разбираясь, а сейчас они стали больше уделять внимание полезности вещей. Они больше предварительно исследуют, что это за продукт, в чем его преимущество и так далее. Растет значение соблюдения принципов ESG (Environmental, Social and Corporate Governance, экологическое, социальное и корпоративное управление. — Прим. ред.), которые продвигают крупные игроки. Важна экологичность, сокращение вредных выбросов, работа с упаковкой, углеродная нейтральность», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, на розничной и оптовой торговле все больше будут отражаться и поколенческие тренды. Во-первых, наблюдается устойчивый рост «серебряного потребления» — то есть покупок, совершаемых старшим поколением.

«Буквально через 15 лет 300 млн китайцев будут в возрасте старше 65 лет. При этом 63% этого «серебряного потребления» в месяц зарабатывают по 800-2400 долларов. Это огромный сегмент. И эта категория населения очень заботится о своем здоровье. Стоит обратить внимание и на поколение Z (1995-2010 годов рождения). Огромное влияние на них при выборе покупок имеют онлайн-каналы. Стоит тщательно задуматься над этим», — призвал Андрей Прохорович.

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