«Норебо» вошел в гурманский топ

В этом году десятку лучших производителей продуктов питания в России по версии 50 Best Tastes of Russia возглавила группа «Норебо». В голосовании участвовали 500 ведущих экспертов сферы.

От «Норебо» в рейтинг победителей вошли такие бренды рыбы и морепродуктов, как Borealis, Ocean Spirit, Glacialis. По словам организаторов гида 50 Best Tastes of Russia, справочник основан на индивидуальных предпочтениях экспертов. Заявленные эксперты — ведущие рестораторы, шеф-повара, представители отраслевого сообщества.

«Речь идет не об объемах продаж, прибыли и других финансовых успехах компаний, а именно об узнаваемости, доверии и личных симпатиях представителей сферы к отечественным food-брендам. Путеводитель указывает имена проголосовавших экспертов, но не публикует результаты: за что проголосовал каждый. При открытом голосовании итог не сильно отличался бы от списка рекламных роликов на любом канале», — отметили организаторы гида.

Гид 50 Best Tastes of Russia представил список лучших производителей отечественных продуктов. Рейтинг составили на основе голосования рестораторов и экспертов. Список опубликован на сайте tastesofrussia.

Голосование длилось три месяца. В нем участвовали 500 ведущих экспертов пищевой отрасли. Они отбирали компании по индивидуальным предпочтениям, а также оценивали узнаваемость бренда и уровень доверия к нему.

В рейтинг попали не только крупные агрохолдинги, пищевые производства и другие флагманы рынка, но и небольшие и даже семейные фермы, а также малые локальные производства. По словам составителей, получился настоящий путеводитель по вкусам страны.

«Наше заслуженное место в рейтинге — следствие приверженности жестким стандартам качества, планомерной работы по улучшению рецептуры, а также бескомпромиссного подхода к свежести сырья», — подчеркнул представитель «Норебо» Сергей Сенников.

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