В Калининградской области рыбной отраслью займется агентство

В правительстве Калининградской области создано отдельное агентство по рыболовству. Предполагается, что эта мера послужит развитию отрасли в регионе.

Агентство по рыболовству Калининградской области образовано путем выделения из регионального минсельхоза. Соответствующий указ губернатора опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно документу, новому ведомству переданы функции по оказанию госуслуг, по управлению госимуществом и правоприменительные функции в сфере рыболовства, аквакультуры и сохранения водных биоресурсов.

Председатель профильного комитета Калининградской областной думы Валерий Губаров в интервью «Балтик Плюс» отметил, что воссоздание агентства связано с развитием рыбной отрасли.

«У нас сейчас есть все шансы также продолжать развивать и увеличивать наш рыболовный флот, рыбопромысловое хозяйство и самое главное — рыбопереработку. В следующем году мы заложили деньги на строительство новых и модернизацию существующих судов. Также у нас есть заявки на создание рыбоводческих ферм. Предприниматели будут разводить рыбу, выращивать у себя в водоемах и выпускать в заливы», — рассказал Валерий Губаров.

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