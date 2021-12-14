Прибрежные страны Северного моря согласовали рыбные квоты

Великобритания, Евросоюз и Норвегия подписали трехстороннее соглашение по квотам вылова в Северном море на 2022 г. Это лимиты трески, пикши, сельди, путассу, камбалы и сайды.

Квоты установлены на том же уровне или ниже, чем рекомендовал Международный совет по исследованию морей (ИКЕС, ICES), сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу правительства Великобритании.

Так, квота пикши вырастет на 5% к лимитам текущего года, сельди — на 20%, путассу — на 25%. Разрешенный объем вылова трески не изменится. Лимит добычи камбалы сократится на 12%, а сайды — на 24%.

Министр рыболовства Соединенного Королевства Виктория Прентис заявила, что достигнутое соглашение является сбалансированным, оно не только принесет пользу рыбакам, но и обеспечит здоровую и жизнеспособную морскую среду в будущем.

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