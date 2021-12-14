Среди КМНС Приморья разыграют участки под промысел

В Приморском крае объявлен конкурс на рыболовные участки для традиционного промысла коренных народов — речной РЛУ и три морских. Заявки принимаются до 17 января.

Организатор торгов — Приморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно конкурсной документации, один из участков, площадью 28 га, расположен в Ольгинском районе, в русле реки Аввакумовка. Три других находятся в Японском море у побережья Тернейского района: 164 га — в бухте Джигит, 71 га — в бухте Серебрянка, 100 га — в бухте Штормовая.

Речной участок предназначен для промысла анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб, а также объектов, для которых не устанавливается общий допустимый улов. На морских РЛУ помимо освоения этих видов предусмотрена добыча биоресурсов внутренних морских вод.

Конкурс предполагается провести 17 января во Владивостоке. Акватории предоставляются на 10 лет.

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