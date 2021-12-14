АСРФ предложила расчет количества нового флота

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота оценила потребности рыбной отрасли в обновлении флота примерно в 300 новых судов. Этого количества достаточно, чтобы обеспечить вылов водных биоресурсов на уровне 5 млн тонн, считают в объединении.

В отчете, опубликованном Ассоциацией судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ), отмечается, что текущий российский вылов в объеме около 5 млн тонн может быть обеспечен примерно 300 судами различной производственной мощности. «Экспертные расчеты выполнены на основе данных об общих допустимых уловах основных промысловых объектов водных биоресурсов и промысловой/перерабатывающей мощности судов различных типов. Учтены особенности добычи и районов промысла», — рассказали Fishnews в АСРФ.

По оценкам ассоциации, для добычи минтая и сельди в Дальневосточном бассейне понадобится 35 крупнотоннажных судов: 25 — длиной более 100 м и еще 10 — более 80 м, оборудованных безотходными фабриками полного цикла. Промысел крабов можно полностью закрыть 63 среднетоннажными судами. Вылов остальных квотируемых видов водных биоресурсов, по расчетам, обеспечат 30 среднетоннажных судов.

Потребности Северного бассейна в новом флоте для промысла трески и пикши с переработкой на борту в АСРФ оценили в 10 судов длиной свыше 80 м и 15 судов длиной до 70 м. Вылов крабов предлагается вести 13 среднетоннажными судами длиной от 45 до 70 м.

Для других морских районов добычи, включая зоны иностранных государств и районы регулирования международных конвенций, предполагается задействовать всего три десятка судов: 13 — свыше 100 м, 10 — более 80 м и 7 — среднетоннажных. Такой состав флота, по мнению авторов отчета, позволит осваивать выделяемые для России в Атлантике квоты на путассу, сельдь, скумбрию, сардину, криль и тунцов.

«Обновление почти всего действующего флота позволит не только сократить затраты и добывать имеющиеся запасы значительно меньшим числом судов. Будет увеличена экономическая отдача с тонны добытой рыбы до двух раз. Новый флот обеспечит безопасность, современные условия труда и жизни для экипажей в море, защиту национальных морских интересов», — подчеркнули в АСРФ.

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