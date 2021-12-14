Россельхозбанк оценил возможности для отрасли в новых условиях

Вынужденная переориентация российского рыбного экспорта с Китая на другие страны станет драйвером создания новых перерабатывающих и логистических мощностей. Они повысят маржинальность и после открытия рынка КНР, считает руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

По мнению эксперта, хорошей возможностью для роста предоставляется наращивание производства продукции с высокой добавленной стоимостью — рыбного филе, фарша, сурими и других товаров, сообщает корреспондент Fishnews. По оценкам специалистов Россельхозбанка, для переработки рыбы могут быть введены в строй новые суммарные мощности на 500 тыс. тонн, прежде всего в регионах ДФО.

Сезонность добычи водных биоресурсов, ограничения на импорт продукции в Китай, скорость доставки продукции в российские регионы диктуют важность развития логистики.

«Для сглаживания отраслевой сезонности, по нашим оценкам, необходимо увеличить мощности хранения продукции до 250 тыс. тонн. Нужно замещать выбывающий парк рефрижераторных вагонов на сети РЖД. Расширение мультимодальных перевозок рыбной продукции на судах (Северным морским путем) и автотранспортом создаст спрос на поставку не менее 5000 современных рефрижераторных контейнеров и инфраструктуру по их обслуживанию», — отметил Андрей Дальнов.

По словам эксперта, Россельхозбанк нацелен в дальнейшем наращивать кредитный портфель в отрасли и искать новые направления развития. Для этого банк постоянно совершенствует свои компетенции в области аквакультуры, рыболовства, рыбопереработки и логистики, а также активно сотрудничает с профильными ассоциациями и добытчиков, и переработчиков рыбы по всей стране. Также развивается компетенция региональных специалистов, взаимодействующих с рыбопромышленниками на Дальнем Востоке.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews