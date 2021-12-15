«Тюремная» рыбопродукция получит преимущество при госзакупках

Определен перечень товаров, работ и услуг, при госзакупках которых предоставляются преимущества учреждению или предприятию уголовно-исполнительной системы. В списке в том числе «Продукты пищевые готовые и блюда на основе рыбы, ракообразных и моллюсков».

Перечень утвержден распоряжением правительства РФ от 8 декабря 2021 г. № 3500, сообщает корреспондент Fishnews. Документ вступит в силу с 1 января 2022 г.

Напомним, организация госзакупок у УФСИН регламентирована статьей 28 закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Заказчик обязан предоставлять учреждениям или предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15%

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