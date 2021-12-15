Россия ищет возможности для расшивки узких мест в рыбной логистике

Корейский порт Пхёнтхэк готов принимать российские транспортные рефрижераторы для перегруза рыбопродукции в рефконтейнеры, сообщили в Росрыболовстве. Дополнительные площадки помогут снизить нагрузку на Пусан, считают в ведомстве.

Об использовании порта Пхёнтэк в рыбной логистике договорились Федеральное агентство по рыболовству и Министерство морских дел и рыболовства Республики Корея.

«Высокий спрос на морские контейнерные перевозки и ограничения из-за пандемии COVID-19 оказали существенное влияние на маршруты транспортировки рыбной продукции российского происхождения. Для обеспечения стабильности поставок целесообразно использовать транспортный потенциал других морских терминалов Корейского полуострова. В связи с этим Росрыболовство проработало вопрос развития логистики экспортных поставок российской рыбной продукции через порт Пхёнтхэк», — заявили Fishnews в пресс-службе ФАР.

Дополнительный порт для обслуживания российских судов поможет снять повышенную нагрузку на порт Пусан – основной порт для транзита российского рыбного экспорта, полагают в ведомстве.

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