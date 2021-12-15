Новости
Площадки судоремонтных предприятий посетили вице-премьер — полномочный представитель президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ, председатель совета директоров «Норебо Холдинг» Виталий ОРЛОВ, глава Минвостокразвития Алексей ЧЕКУНКОВ, губернатор Камчатки Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства края

«Норебо» взялся за судоремонт Камчатки

Холдинг «Норебо» собирается вложить порядка 4,5 млрд рублей в проекты по развитию судоремонтной отрасли в Камчатском крае. Группа закрыла сделки по приобретению компаний, на базе которых будет осуществляться работа.

В «Норебо» сообщили, что уже приступили к реализации проектов по созданию и развитию портовой инфраструктуры и базы по ремонту и техобслуживанию морского флота. Речь идет в том числе о создании судоремонтного комплекса на площадках действующих судоремонтных предприятий «ПСРЗ» и «Судоремсервис» — ООО «Рем-Нова ДВ».

В рамках проекта предполагается строительство и реконструкция морских причалов протяженностью более 1,2 тыс. погонных метров; создание ремонтной базы с применением современных технологий и оборудования для докового, надводного, навигационного и других видов ремонта рыбопромысловых и других судов разного тоннажа — от мало- до крупнотоннажных. Также промысловый флот будет приниматься для ежегодного межрейсового техобслуживания и смены экипажей.

В холдинге рассчитывают принимать в год на ремонт и техническое обслуживание около 60 морских судов разного класса, а при работе в две смены возможно увеличение и до 100 судов в год.

Для реализации проекта приобретены АО «Судоремсервис», ООО «Ретривер», ООО «Энергоресурс» и АО «ПСРЗ». Будут использованы возможности территории опережающего развития «Камчатка»: прорабатывается вопрос ее расширения, рассказали Fishnews в пресс-службе «Норебо».

Первый этап реализации проекта планируется завершить до 2024 г., второй – до 2027 г. Будет создано более 250 новых рабочих мест.

Председатель совета директоров «Норебо Холдинг» Виталий Орлов напомнил, что компания уже имеет положительный опыт реализации инвестпроектов на Камчатке. Терминал «Сероглазка», который уже успешно развивается в крае, предполагает создание современного рефрижераторного морского терминала с полным сервисом по обслуживанию промысловых судов и доставке рыбопродукции на внутренний и внешний рынки.

«Сегодня в Норебо накоплен необходимый уровень компетенций по осуществлению ремонта судов рыбопромыслового флота. Мы хорошо знаем, как осуществляется такой ремонт и обслуживание судов в Норвегии, Южной Корее, Китае или Польше, и хотим создать такие судоремонтные мощности в России. Мы считаем, что реализация таких проектов позволит создать условия для решения проблемы «незаходных» судов и станет катализатором развития и смежных услуг в регионе», — добавил заместитель директора ООО «УК Норебо» Сергей Сенников.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Площадки судоремонтных предприятий посетили вице-премьер — полномочный представитель президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ, председатель совета директоров «Норебо Холдинг» Виталий ОРЛОВ, глава Минвостокразвития Алексей ЧЕКУНКОВ, губернатор Камчатки Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства края
  • Площадки судоремонтных предприятий посетили вице-премьер — полномочный представитель президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ, председатель совета директоров «Норебо Холдинг» Виталий ОРЛОВ, глава Минвостокразвития Алексей ЧЕКУНКОВ, губернатор Камчатки Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства края
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: камчаткакитайнорвегия
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

    Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

    Президент ВАРПЭ

    Герман ЗВЕРЕВ

    Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

    Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

    Губернатор Сахалинской области

    Валерий ЛИМАРЕНКО

    Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

    Все материалы

    Интервью

    Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим КОЗЛОВ

    Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

    Максим КОЗЛОВ

    Правила не должны меняться

    Генеральный директор ТК «Нерей» Андрей ЗАБУГА

    Генеральный директор ТК «Нерей»

    Андрей ЗАБУГА

    «Нерей» продолжает меняться вместе с рынком

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Георгий МАРТЫНОВ

    Крабовые аукционы убьют малый рыбацкий бизнес

    Коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт» Владимир БУЗАНОВ

    Коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт»

    Владимир БУЗАНОВ

    Рыбные грузы — наш приоритет

    Все интервью

    Личное мнение

    Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

    Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

    Сергей НЕСВЕТОВ

    Делить инвесторов по волнам неправильно

    Менеджер по развитию бизнеса компании Alfa Laval Александр НЕГОИЦА

    Менеджер по развитию бизнеса компании Alfa Laval

    Александр НЕГОИЦА

    Капсулированный жир — для рыбопереработки это не предел

    Все материалы

    Крупным планом

    Новый завод для компании «Колхоз Октябрь» без нареканий отработал на первой лососевой путине

    От переработки лосося до перевозки краба

    Seafood Expo Russia демонстрирует результаты, которых достигло российское рыбное хозяйство, и направления, в которых оно видит перспективу. Фото пресс-службы ESG

    Юбилейные форум и выставка в Санкт-Петербурге обещают удивить

    Супертраулер «Георгий Мещеряков» передан заказчику — компании «Океанрыбфлот» — и отправился на Камчатку. Фото предоставлено предприятием

    Исторический день

    Зеленые технологии от GEA: аммиачная система холодоснабжения для рыбоперерабатывающего комплекса «Русский минтай»

    Рыбной отрасли облегчают переход на экологичный холод

    События

    В Москве прошла 26-я международная выставка «Агропродмаш-2021». Фото пресс-службы АО «Экспоцентр»

    «Агропродмаш-2021» собрал разработки из 32 стран

    Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий состоялись после двухлетнего перерыва. Фото пресс-службы ESG

    Форум и выставка в Санкт-Петербурге: яркое возвращение

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.