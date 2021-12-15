«Норебо» взялся за судоремонт Камчатки

Холдинг «Норебо» собирается вложить порядка 4,5 млрд рублей в проекты по развитию судоремонтной отрасли в Камчатском крае. Группа закрыла сделки по приобретению компаний, на базе которых будет осуществляться работа.

В «Норебо» сообщили, что уже приступили к реализации проектов по созданию и развитию портовой инфраструктуры и базы по ремонту и техобслуживанию морского флота. Речь идет в том числе о создании судоремонтного комплекса на площадках действующих судоремонтных предприятий «ПСРЗ» и «Судоремсервис» — ООО «Рем-Нова ДВ».

В рамках проекта предполагается строительство и реконструкция морских причалов протяженностью более 1,2 тыс. погонных метров; создание ремонтной базы с применением современных технологий и оборудования для докового, надводного, навигационного и других видов ремонта рыбопромысловых и других судов разного тоннажа — от мало- до крупнотоннажных. Также промысловый флот будет приниматься для ежегодного межрейсового техобслуживания и смены экипажей.

В холдинге рассчитывают принимать в год на ремонт и техническое обслуживание около 60 морских судов разного класса, а при работе в две смены возможно увеличение и до 100 судов в год.

Для реализации проекта приобретены АО «Судоремсервис», ООО «Ретривер», ООО «Энергоресурс» и АО «ПСРЗ». Будут использованы возможности территории опережающего развития «Камчатка»: прорабатывается вопрос ее расширения, рассказали Fishnews в пресс-службе «Норебо».

Первый этап реализации проекта планируется завершить до 2024 г., второй – до 2027 г. Будет создано более 250 новых рабочих мест.

Председатель совета директоров «Норебо Холдинг» Виталий Орлов напомнил, что компания уже имеет положительный опыт реализации инвестпроектов на Камчатке. Терминал «Сероглазка», который уже успешно развивается в крае, предполагает создание современного рефрижераторного морского терминала с полным сервисом по обслуживанию промысловых судов и доставке рыбопродукции на внутренний и внешний рынки.

«Сегодня в Норебо накоплен необходимый уровень компетенций по осуществлению ремонта судов рыбопромыслового флота. Мы хорошо знаем, как осуществляется такой ремонт и обслуживание судов в Норвегии, Южной Корее, Китае или Польше, и хотим создать такие судоремонтные мощности в России. Мы считаем, что реализация таких проектов позволит создать условия для решения проблемы «незаходных» судов и станет катализатором развития и смежных услуг в регионе», — добавил заместитель директора ООО «УК Норебо» Сергей Сенников.

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