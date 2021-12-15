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Россельхознадзор дал разъяснения, в частности, по транзакции на изготовление одноименных рыбных консервов, маркируемых различными штрихкодами

Россельхознадзор дал разъяснения по «рыбным» транзакциям

Россельхознадзор ответил на ряд вопросов, связанных с оформлением производственных ветеринарных сертификатов. В публикации содержатся разъяснения в том числе по транзакциям в отношении рыбы и рыбной продукции.

Пресс-релиз с разъяснениями от представителя Россельхознадзора Николая Власова размещен на официальном сайте ведомства. Fishnews публикует отдельные фрагменты без изменений:

«3. Как оформить транзакцию на изготовление одноименной продукции — рыбных консервов, предназначенных для разных торговых сетей и маркируемых различными штрихкодами?

Допустим, предприятие вырабатывает кильку в томатном соусе в жестяных банках, сырьём является килька мороженая, банки ставят на бомбаж на 20 суток, по НД это испытание проводится после изготовления (не входит в производственный процесс). На дне банки выдавливается дата производства, под которой согласно НД понимается дата автоклавирования, маркировка банки – бумажная этикетка, на которой указано наименование и срок годности (не путать с датой окончания годности). Продукция поставляется в разные сетевые компании, которые требуют от предприятия упаковки в картонные ящики с разным количеством банок, сами ящики должны быть промаркированы различающимися по формату штрихкодами.

Мы специально берем пример с НД, сработанным неправильно: если испытание (в данном случае – бомбаж) должно проводиться обязательно и без его проведения продукция не должна отпускаться в обращение, то этот процесс надо проводить ВНУТРИ производственного процесса, а не выносить его ЗА ПРЕДЕЛЫ производственного процесса. Из-за несоблюдения этого простого правила у многих возникают проблемы со сроком оформления производственного эВСД.

В этом случае оптимальным будет оформлять не одну производственную транзакцию, а две. Первая заканчивается изготовлением «лысой» банки: консервы изготовлены и проавтоклавированы, дата производства, которая в этом случае будет той же, что и дата автоклавирования, на дно банки нанесена, этикетки еще нет, испытание на бомбаж еще не проведено, оформляется по типу обычной транзакции.

Вторая начинается в момент закладки банок на бомбаж, заканчивается по его окончании и отбраковки банок, не прошедших испытание, оформляется в режиме незавершенного производства, открываемого при закладке банок на испытание, завершаемого после упаковки.

В таком случае надо внимательно следить за формулой определения даты истечения срока годности.

Сырьё и продукция для первой транзакции:

Сырьё:

- килька мороженная;
- килька мороженная;
- неподконтрольный товар.

Продукция:

- полуфабрикат – килька в томате, жестяная банка по 200 г, немаркированная;
- сырьё и продукция для второй транзакции.

Сырьё:

- полуфабрикат – килька в томате, жестяная банка по 200 г, немаркированная.

Продукция:

- килька в томате, жестяная банка по 200 г, L1=48 шт., маркировка «Лента»;
- килька в томате, жестяная банка по 200 г, L1=72 шт., маркировка «Пятерочка».

8. Как оформить производственную транзакцию на выловленную рыбу?

Такие транзакции оформляются без указания сырья. Если выловленные ВБР состоят из нескольких биологических видов, то как продукция указывается каждый из них, если он в дальнейшем идет в переработку».

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